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«Кузбасс» выбыл из розыгрыша Кубка России по волейболу

Главная Спорт
Кемерово
11:54 27 Декабря 2019
волейбол, кубок, полуфинал
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейбольный «Кузбасс» выбыл из розыгрыша мужского Кубка России. В «Финале четырех» он уступил клубу «Зенит-Казань», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Финал четырех» проходит в Москве. Вчера «Кузбасс» проиграл «Зениту-Казань» в полуфинальном матче 0:3. Ни в одном из сетов кемеровчане не смогли набрать больше 20 очков, а второй и вовсе завершился разгромом: 25:20, 25:15, 25:18.

«После первой, а потом после второй партии они забирали нашу уверенность с каждым розыгрышем, поэтому в третьей партии, когда у нас был ровный счет – это сказалось, и мы не смогли выстоять до конца, хотя были возможности. Наверное, пока что мы не можем гнаться за всеми зайцами, Кубок прошел мимо нас. Мы двигаемся дальше, у нас отличное положение в чемпионате России и Лига чемпионов важный для нас турнир», - подвел итог поединку на сайте «Кузбасса» капитан команды Игорь Кобзарь.

В другом полуфинале «Зенит» из Санкт-Петербурга одолел московское «Динамо» 3:0 (25:23, 25:22, 25:21). Два «Зенита» встретятся в решающем матче сегодня.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

 

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