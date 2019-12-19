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Волейбольный «Кузбасс» выиграл матч Лиги чемпионов в Берлине

Главная Спорт
Кемерово
11:10 19 Декабря 2019
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Визит кемеровского «Кузбасса» в рамках мужской волейбольной Лиги чемпионов в Берлин оказался успешным. О результате матча третьего тура в группе В сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Кузбасс» обыграл «Берлин» в четырех партиях: 17:25, 23:25, 25:19, 19:25. Самым результативным в составе гостей оказался Антон Карпухов. Он набрал 18 очков, в том числе четыре – эйсами.    

«Первые две партии получились достаточно уверенные, потом или мы расслабились или соперник добавил, и хорошо, что перебороли в четвертом сете и выиграли», - прокомментировал исход поединка Антон Карпухов сайту «Кузбасса».

В другом матче в этой группе новоуренгойский «Факел» обыграл клуб из словенской Любляны с тем же счетом 3:1. Теперь у него и «Кузбасса» по две победы в трех матчах.

Вчера же еще один сибирский волейбольный клуб – новосибирский «Локомотив» – с огромным трудом вышел в 1/8 другого турнира европейского волейбола – Кубка ЕКВ. После победы в домашнем матче 3:0 над «Шомоном» «Локомотив» с таким же счетом проиграл в ответном матче во Франции. Поэтому дело дошло до «золотого сета», где сильнее оказались сибиряки – 15:12.

Фото: страница волейбольного клуба «Берлин» в соцсети Instagram

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