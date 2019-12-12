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Волейбольный «Кузбасс» проиграл на тай-бреке в Словении

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Кемерово
12:34 12 Декабря 2019
волейбол, кузбасс, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Второй матч российского чемпиона – кемеровского «Кузбасса» – в мужской волейбольной Лиге чемпионов оказался долгим и упорным. Сибиряки уступили в гостях «АХ Воллей» из словенской Любляны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первые две партии словенцы выиграли 25:23 и 25:16. Но после того, как на площадку вышел блокирующий Михаил Щербаков, сибиряки переломили ход игры. Две партии «Кузбасс» выиграл в упорной борьбе - 27:25 и 25:23. Судьба игры решалась на тай-бреке. Он закончился в пользу «АХ Воллей» 19:17. Матч продлился почти два с половиной часа.

«Я думаю, что сегодня мы не смогли справиться с диагональным команды соперника. Пытались всеми способами его закрыть, но не получалось и он забил важные мячи. Нервничали, что не получилось так как мы хотели - рассчитывали, что мы должны обыгрывать эту команду. Думаю, это не так плохо для нас сейчас проиграть - это нас охладит, будет такой холодный душ и мы будем дальше более готовы», - прокомментировал итог игры сайту «Кузбасса» капитан команды Игорь Кобзарь.

После этой игры команды группы В Лиги чемпионов фактически вернулись на стартовые позиции. «Факел» из Нового Уренгоя обыграл «Берлин» 3:0, и у каждой из четырех команд теперь по одной победе и одному поражению.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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