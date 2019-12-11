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Михаил Алоян выиграл титул WBA Gold на кемеровском ринге

Главная Спорт
Кемерово
10:17 11 Декабря 2019
бокс, арена, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский боксер Михаил Алоян с победой вернулся на профессиональный ринг. Бой он выиграл в кемеровском спортивно-развлекательном комплексе «Арена», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В поединке за золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 52,16 кг Михаил Алоян был лучше панамца Ронала Батисты. Бой состоял из 12 раундов, новосибирец победил единогласным решением судей.

«Это не только моя победа, это победа нашей команды, все победы еще впереди!», - процитировал ТАСС Михаила Алояна.

Напомним, Михаил Алоян перешел в профессионалы после олимпиады 2016 года. В декабре 2017 года именно в Кемерове он завоевал титул чемпиона по версии WBA International в легчайшей весовой категории (до 53,5 кг), победив Эрмохенеса Кастильо из Никарагуа. В октябре прошлого года Михаил Алоян проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента новосибирский боксер не выходил на ринг.

Фото: сайт Федерации бокса Кемеровской области

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