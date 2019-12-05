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«Кузбасс» с победы стартовал в волейбольной Лиге чемпионов

Главная Спорт
Кемерово
16:19 5 Декабря 2019
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» с победы начал свою историю в мужской волейбольной Лиге чемпионов. На домашней площадке он выиграл у другого российского дебютанта турнира - новоуренгойского «Факела».

Самой сложной оказалась первая партия. Одержать в ней победу хозяевам удалось после ошибки в атаке игрока «Факела» Егора Клюки – 26:24. Во второй партии кемеровчане уступали 7:10, но довольно быстро догнали соперников. Она завершилась со счетом 25:21, третья – 25:18. Самыми результативными игроками в «Кузбассе» стали Михаил Щербаков и Ярослав Подлесных, набравшие по 11 очков.

Еще в первой партии площадку из-за травмы покинул кемеровчанин Виктор Полетаев.

«Мы были в шоке, что Витя подвернул голеностоп, но после этого каждый из нас взял на себя его долю нагрузки, и команда сыграла организованно», - прокомментировал эпизод на сайте «Кузбасса» капитан команды Игорь Кобзарь.

Егор Клюка же по этому поводу заметил, что «травма Полетаева больше сказалась на нас, чем на «Кузбассе», хотя, казалось бы, должно было быть по-другому».

В другом матче группы В немецкий «Берлин» также в трех партиях обыграл АХ «Воллей» из Словении - 25:21, 25:15, 26:24.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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