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«Кузбасс» вышел в «Финал четырех» мужского волейбольного Кубка России

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Кемерово
10:48 18 Ноября 2019
волейбол, кубок, полуфинал
Автор: Sibnovosti.ru
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В трех городах завершились полуфиналы мужского Кубка России по волейболу. По их итогам только один сибирский клуб смог пробиться в «Финал четырех», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По регламенту турнира, 12 команд были разбиты на три полуфинальные группы. Путевку в финал получал победитель каждой из групп. Еще одним участником декабрьского «Финала четырех» станет хозяин этого турнира - московское «Динамо».

В группе А в Белгороде эту задачу уже по итогам двух туров решил чемпион страны «Кузбасс». Он последовательно обыграл нижегородский АСК и «Белогорье» со счетом 3:0, а в уже ничего не решавшем третьем поединке уступил «Уралу» из Уфы 2:3.

В группе Б в Новосибирске местный «Локомотив» после двух побед в решающем матче встретился с «Зенитом-Казань». Игра превратилась в триллер. Первую партию выиграли волжане 25:21. Затем дважды были сильнее новосибирцы - 23:25 и 27:29. В четвертой партии хозяева вели 12:6 и 21:15, но все равно уступили 23:25. На тай-бреке казанцы оказались сильнее 19:17.

«Нам же непозволительно проигрывать, когда мы ведем с таким отрывом. Я имею ввиду четвертую партию. Мы можем сейчас обижаться только на самих себя, а не смотреть куда-то в сторону. Такие игры тоже нужны. Будем надеяться, что извлечем хороший урок и сделаем правильные выводы», - прокомментировал исход поединка сайту Всероссийской федерации волейбола главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Наконец, в группе В в Новом Уренгое красноярский «Енисей» оказался только третьим. Турнир здесь выиграл «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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