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«Кузбасс» выиграл волейбольный Суперкубок России

Главная Спорт
Кемерово
13:45 10 Ноября 2019
волейбол, кубок, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» подтвердил свой статус лучшей мужской волейбольной команды России. В матче за Суперкубок сибиряки одолели казанский «Зенит», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра в Кемерове состоялась вчера вечером. В матче за Суперкубок встретились победитель Суперлиги 2018/2019 «Кузбасс» и обладатель Кубка России «Зенит» из столицы Татарстана. Первую партию хозяева уступили 21:25, зато затем выиграли три подряд: 25:21, 25:19 и 25:23. Самыми результативными игроками в «Кузбассе» были блокирующий Дмитрий Пашицкий и диагональный Виктор Полетаев (по 17 очков).

«Не так просто было выйти сегодня на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня. Пришлось перебороть эмоции, и игроки отлично потрудились», - прокомментировал матч главный тренер кемеровчан румын Георге Крету на сайте клуба.

Напомним, что в мае этого года в финальной серии Суперлиги «Кузбасс» обыграл именно казанский «Зенит» в серии до трех побед 3:1.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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