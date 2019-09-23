В Красноярске 10 дошкольников получили золотые значки ГТО

Более 300 дошкольников в Красноярске стали участниками тестирования ГТО. Акция среди малышей в краевом центре прошла впервые. По итогам тестирования нормативы на значки отличия выполнили 195 малышей: 10 детей получили золотые значки, 120 – серебряные, 65 – бронзу.

Участникам требовалось выполнить бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель и другие упражнения, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«В ходе тестирования мы определили, что самым сложным нормативом для детей оказалось метание теннисного мяча в цель. Только 20% ребят смогли выполнить метание на золотой знак. Выяснилось, что инструкторы по физической культуре детских садов учат детей кидать мяч прямо, а не вверх, как необходимо при выполнении этого норматива. Педагоги учтут этот факт и теперь будут готовить детей с учетом требований комплекса ГТО», – отметила куратор проекта, руководитель организационно-ресурсного центра МБОУ ДО ДООЦ № 1 Анастасия Потапова.

Добавим, что дети получат значки ГТО после того, как в министерстве спорта будут подписаны соответствующие официальные приказы.