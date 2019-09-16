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Красноярцы принесли сборной России четыре медали на первенстве Европы по кикбоксингу

Главная Спорт
Кемерово
16:54 16 Сентября 2019
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы показали высокие результаты на первенстве Европы по кикбоксингу среди юниоров. Красноярский край в составе сборной России представляли четверо спортсменов — Михаил Симонов, Михаил Иванченко, Кристина Назаренко и Ефим Дрейт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Все они уехали с чемпионата с медалями.

Так, Михаил Симонов завоевал «золото» в разделе фулл-контакт. Кристина Назаренко и Михаил Иванченко стали бронзовыми призерами. Ефим Дрейт получил «серебро» в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории до 86 кг. 

В соревнованиях участвовали спортсмены из 39 стран. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете.

Фото: vk.com/bylat24

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