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В Красноярске возможность сдать нормативы ГТО впервые появилась у дошкольников

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Кемерово
16:19 2 Сентября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске тестирование по комплексу ГТО впервые пройдут дошкольники. В качестве участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» официально зарегистрировано 370 малышей. Они будут сдавать нормативы с 6 по 18 сентября в разных районах краевого центра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

Среди заданий для самых маленьких – бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине. 

По итогам тестирования все участники получат памятные медали. Для тех, кто успешно выполнит нормативы, подготовлены значки отличия ГТО.

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