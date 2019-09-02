В Красноярске возможность сдать нормативы ГТО впервые появилась у дошкольников

В Красноярске тестирование по комплексу ГТО впервые пройдут дошкольники. В качестве участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» официально зарегистрировано 370 малышей. Они будут сдавать нормативы с 6 по 18 сентября в разных районах краевого центра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Среди заданий для самых маленьких – бег на 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.

По итогам тестирования все участники получат памятные медали. Для тех, кто успешно выполнит нормативы, подготовлены значки отличия ГТО.