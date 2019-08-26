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На футболе в Кузбассе хоккеист подрался с болельщиком

Главная Спорт
Кемерово
16:10 26 Августа 2019
драка, футбол, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный матч Кубка Сибири по футболу в Новокузнецке завершился скандалом. После его завершения вратарь одной из команд отправился на трибуну выяснять отношения с болельщиком, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

25 августа на стадионе «Металлург» в первом полуфинальном матче местный ФК «Новокузнецк» принимал команду хоккеистов ФСК «Распадская» из соседнего Междуреченска. Вратарь гостей Дмитрий Крюков поднялся на трибуну и ударил болельщика, который, по мнению голкипера, его оскорблял во время игры. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» новосибирский футбольный клуб «Сибирь».

По данным сайта vse42.ru, матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Новокузнецка». Ответная игра состоится в Междуреченске, но Дмитрий Крюков ее пропустит, потому что по итогам инцидента получил красную карточку.

Фото: страница новосибирского футбольного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

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