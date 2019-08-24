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Волейбольный трофей «Кузбасса» увидят в Новокузнецке

Главная Спорт
Кемерово
17:12 24 Августа 2019
волейбол, кубок, стадион
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра в Куйбышевском районе Новокузнецка состоится торжественное открытие стадиона «Шахтер», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Участники праздника, помимо прочего, смогут увидеть выигранный земляками из клуба «Кузбасс» чемпионский кубок российской волейбольной Суперлиги-2018/2019 и сфотографироваться с ним.

По данным сайта администрации Кемеровской области, кубок отправился в тур по городам Кузбасса. Церемония с участием трофея начнется на «Шахтере» в 11:00. Напомним, завтра в регионе отмечается главный для него профессиональный праздник – День шахтера. Он приходится на последнее воскресенье августа.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года мужская волейбольная команда «Кузбасс» впервые стала чемпионом России. В финальной серии плей-офф кемеровчане обыграли «Зенит-Казань» 3-1.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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