Красноярск примет чемпионат по плаванию в холодной воде

В предстоящие выходные в Красноярске состоится чемпионат по плаванию в холодной воде. Заявки на участие подали около 50 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Ачинска и Оренбурга.

Открытие соревнований состоится в субботу, 24 августа, в 10:00 на острове Отдыха около клуба «Криофил».

В первый день соревнований, 24 августа, состоятся заплывы на короткие и средние дистанции, а также командная эстафета.

Во второй день соревнований, 25 августа, спортсмены будут переплывать Енисей от острова Козий до острова Отдыха. Они преодолеют 4 километра при температуре воды в 6 градусов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Крайспорта.

Закрытие фестиваля назначено на 25 августа в 13:00 в клубе «Криофил».

Фото: vk.com/public144574936