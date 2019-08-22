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Красноярск примет чемпионат по плаванию в холодной воде

Главная Спорт
Кемерово
16:19 22 Августа 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящие выходные в Красноярске состоится чемпионат по плаванию в холодной воде. Заявки на участие подали около 50 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Ачинска и Оренбурга.

Открытие соревнований состоится в субботу, 24 августа, в 10:00 на острове Отдыха около клуба «Криофил». 

В первый день соревнований, 24 августа, состоятся заплывы на короткие и средние дистанции, а также командная эстафета.

Во второй день соревнований, 25 августа, спортсмены будут переплывать Енисей от острова Козий до острова Отдыха. Они преодолеют 4 километра при температуре воды в 6 градусов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Крайспорта.
Закрытие фестиваля назначено на 25 августа в 13:00 в клубе «Криофил».

Фото: vk.com/public144574936

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