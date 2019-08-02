Объявлены сроки строительства «Кузбасс-Арены»

Строительство многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» начнется в Кемерове в январе 2020 года. Здесь пройдут некоторые матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О сроках строительства губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал волейбольным болельщикам на площадке строительства. Она находится на территории будущей Московской площади.

«Вместимость стационарных трибун составит 6 тыс. посадочный мест, также будут предусмотрены мобильные трибуны-трансформеры, которые позволят разместить дополнительно еще 1 тыс. зрителей», - говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Его примут несколько городов, включая Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской магистрали строится волейбольный центр площадью 20 тыс. кв. м. Его предполагается сдать в эксплуатацию через год.

Напомним, в этом году кемеровский мужской клуб «Кузбасс» впервые в своей истории выиграл чемпионат России. Спортивный комплекс «Арена», где он играл домашние матчи, не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к площадкам мировых первенств.

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