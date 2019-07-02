Екатеринбург станет столицей всемирной летней Универсиады в 2023 году

Екатеринбург проведет всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации университетского спорта (FISU). Мероприятие прошло в итальянском Неаполе.

Россия в очередной раз примет летние студенческие игры. В 2013 году соревнования проходили в Казани, а в 1973 году — в Москве. В этом году впервые в истории зимнюю Универсиаду принимал Красноярск — со 2 по 12 марта.

Отметим, что заявку Екатеринбурга в Италии представляли министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор КокшаровЮ а также глава российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.