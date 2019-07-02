Екатеринбург станет столицей всемирной летней Универсиады в 2023 году

Екатеринбург проведет всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации университетского спорта (FISU). Мероприятие прошло в итальянском Неаполе.
Россия в очередной раз примет летние студенческие игры. В 2013 году соревнования проходили в Казани, а в 1973 году — в Москве. В этом году впервые в истории зимнюю Универсиаду принимал Красноярск — со 2 по 12 марта.
Отметим, что заявку Екатеринбурга в Италии представляли министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор КокшаровЮ а также глава российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.
Согласно международному регламенту, в программу летней Универсиады входит 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.
С 3 по 14 июля 2019 года эстафету летней Универсиады принимает Неаполь. В 2021 году игры пройдут в китайском Чэнду.