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Екатеринбург станет столицей всемирной летней Универсиады в 2023 году

Главная Спорт
Кемерово
16:18 2 Июля 2019
общество, спорт, екатеринбург
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Екатеринбург проведет всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году. Такое решение было принято на исполкоме Международной федерации университетского спорта (FISU). Мероприятие прошло в итальянском Неаполе. 

Россия в очередной раз примет летние студенческие игры. В 2013 году соревнования проходили в Казани, а в 1973 году — в Москве. В этом году впервые в истории зимнюю Универсиаду принимал Красноярск — со 2 по 12 марта. 

Отметим, что заявку Екатеринбурга в Италии представляли министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор КокшаровЮ а также глава российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

Согласно международному регламенту, в программу летней Универсиады входит 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

С 3 по 14 июля 2019 года эстафету летней Универсиады принимает Неаполь. В 2021 году игры пройдут в китайском Чэнду.

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