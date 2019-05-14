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При поддержке «Сибирского цемента» состоялся XV традиционный турнир по рукопашному бою на призы Андрея Лобанова

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Кемерово
12:59 14 Мая 2019
предприятие, бой, дети, соревнования, кубок
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11 мая в спортивном комплексе «Олимп» города Топки прошел XV традиционный турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов Мужества Андрея Лобанова.

Соревнования, организованные Администрацией Топкинского муниципального района и Федерацией рукопашного боя Кемеровской области при поддержке холдинга «Сибирский цемент», объединили представителей 7 территорий Кузбасса.

На торжественной церемонии открытия состязаний юных бойцов и их тренеров поприветствовал глава Топкинского муниципального района Сергей Фролов. Удачи ребятам пожелал депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, советник губернатора региона, председатель Кузбасского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и «Боевого братства» Игорь Кошелев. Поздравив собравшихся с прошедшим Днем Победы, Игорь Степанович вручил кавалеру трех орденов Мужества, мастеру спорта России по рукопашному бою, полковнику Андрею Лобанову медаль «20 лет Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

При поддержке «Сибирского цемента» состоялся XV традиционный турнир по рукопашному бою на призы Андрея Лобанова

Почетными гостями мероприятия также стали председатель Совета народных депутатов Топкинского муниципального района Тамара Ишутина, исполнительный директор Кузбасского филиала Российского Союза боевых искусств Александр Бусыгин, мама Андрея Лобанова Светлана Егоровна и другие.

В этом году призы турнира разыграли спортсмены двух возрастных групп. Лучших бойцов определили только в личном первенстве. Победители и призеры отмечены наградными фигурами, медалями, дипломами.

«Уровень мастерства ребят растет, обновляется состав участников, соответственно с каждым годом соревнования становятся более интересными и техничными, – подчеркивает Андрей Лобанов. – Однако зрелищные поединки – лишь часть огромной работы, которую ведут тренеры по рукопашному бою. Прежде всего, они учат своих воспитанников действовать честно и открыто, уважать соперников, помогать тем, кто слабее, и не проходить мимо чужой беды. Таким образом, можно говорить о нравственных ориентирах, значимых не только для будущих защитников Отечества, но и для каждого настоящего человека».

При поддержке «Сибирского цемента» состоялся XV традиционный турнир по рукопашному бою на призы Андрея Лобанова

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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