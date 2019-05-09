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«Кузбасс» выиграл российское волейбольное первенство

Главная Спорт
Кемерово
16:25 9 Мая 2019
волейбол, чемпион, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский мужской волейбольный клуб «Кузбасс» сотворил самую большую сенсацию в игровых видах спорта в России в этом сезоне. Команда, которая раньше не завоевывала медалей, на этот раз выиграла первенство, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чемпионат России завершался финальной серией до трех побед между казанским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом». В победу сибиряков мало кто верил. Волейболисты из Татарстана с 2014 года не уступают лидерства в российской Суперлиге. В 2015 году «Зенит» выиграл европейскую Лигу чемпионов и до сих пор удерживает этот трофей.

Тем не менее, кемеровчане сначала сумели выиграть два матча в гостях 3:0 и 3:1. Затем финал переехал в Кемерово. Здесь первый матч выиграли казанцы 3:0. Во втором матче 8 мая они оставили за собой первый сет 25:21, но затем сибиряки переломили ход игры – 25:19, 25:22, 25:23. Победное очко хозяевам принес Ярослав Подлесных.

Победа «Кузбасса» - это во многом заслуга его главного тренера из Финляндии Туомаса Саммелвуо.

«Даже в этот момент большого успеха мы должны оставаться скромными. Скромными! И продолжать усиливаться, улучшать структуру клуба», - сказал тренер после матча в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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