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Вратарь Сергей Бобровский стал лучшим голкипером сезона НХЛ

Главная Спорт
Кемерово
14:43 22 Июня 2017
хоккей, нхл, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вратарь хоккейного клуба «Коламбус» Сергей Бобровский назван лучшим вратарем сезона НХЛ. Об этом сообщается на странице NHL Public Relations в Twitter. 

В голосовании генеральных менеджеров всех клубов лиги Бобровский набрал 25 первых мест, 4 вторых и 1 третье. Второе место в опросе занял Брэйден Холтби («Вашингтон»), третье — Кори Прайс («Монреаль»).

К слову, это уже второй приз «Везина трофи» в карьере российского вратаря. Впервые он получил его в 2013 году. «Норрис Трофи», предназначенный для лучшего защитника, достался Бренту Бернсу из «Сан-Хосе».

Сергей Бобровский родился в 1988 году в Новокузнецке. Он являлся воспитанником местного хоккейного клуба «Металлурга». За основную команду он дебютировал в 18-летнем возрасте, сыграв несколько матчей в сезоне 2006/2007. В 2010 году входил в состав «Кузнецких медведей» (Новокузнецк), с 2010 по 2012 гг. был членом клуба «Филадельфия Флайерз» (США), с 2012 по 2013 гг. — «СКА» (Санкт-Петербург).

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