У чемпионов по ледолазанию в Кузбассе нет площадок для тренировки

16 секунд отделяют их от медалей чемпионата мира. Скорость спортсменов примерно 2.5 метра в секунду, высота столба 15. Противостояние Батушева и Карташева заканчивается победой кемеровской школы ледолазания.

Иностранные комментаторы удивились бы еще больше, если бы узнали, что лучшим в мире ледолазам негде тренироваться. В родном городе ледяные столбы до недавнего времени заменяли водонапорные вышки. Владимир Карташев вырос на них. И в прямом и переносном смысле.

Светлана Бушуева тренер по ледолазанью: «Он пришел ко мне в 10 лет и начинала с такими детишками «ставить их на кошки» в таких достаточно суровых условиях, когда они переобувались у меня в машине. А сейчас мы даже этого лишены, потому что везде охраняемая зона».

Зал для начинающих альпинистов — одновременно площадка, где иногда могут заниматься ледолазы. Своей базы у кемеровчан нет, но при этом у них в копилке 7 побед на чемпионатах мира и 2 на первенстве Европы.

Владимир Карташев серебряный призер чемпионата мира по ледолазанью: «Стараемся выезжать на выезды. Тренировочные сборы, куда-нибудь в Киров. Вот в Анжерке появилось, но в основном на выездах всё».

Отсутствие условий для тренировки, возможно, закаляет характер, но плохо сказывается на развитии школы. Местные спортивные чиновники пообещали помочь со строительством ледяной вышки, но пока ситуация остается в застывшем состоянии. Даже последняя громкая победа в Италии, похоже, не произвела впечатления. Никто из местных спортивных чиновников не приехал в аэропорт поздравить чемпионов.