Новокузнецкий хоккеист выбран капитаном молодежной сборной России

Новокузнецкий хоккеист, выступающий сейчас за уфимский «Салават Юлаев», Кирилл Капризов будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами 19-летнего Капризова назначены форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня, приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды, — сказал Капризов. — Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.