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Новокузнецкий хоккеист выбран капитаном молодежной сборной России

Главная Спорт
Кемерово
10:11 28 Декабря 2016
спорт, хоккей
Источник: Продвижение
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Новокузнецкий хоккеист, выступающий сейчас за уфимский «Салават Юлаев», Кирилл Капризов будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ассистентами 19-летнего Капризова назначены форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня, приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды, — сказал Капризов. — Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.

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