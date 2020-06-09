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В Кузбассе благоустроят единственную в регионе ореховую аллею

Главная Общество
Кемерово
08:22 9 Июня 2020
благоустройство, аллея, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Осинники в этом году благоустроят аллею на ул. Кирова. Это единственная в Кемеровской области ореховая аллея.

Начавшиеся работы предполагается завершить до конца лета 2020 года. По нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство объекта выделено почти 8 млн руб.

Аллею заложили в начале 1950-х годов при строительстве первых в городе многоквартирных домов. На протяжении одного километра жители высадили более 50 саженцев маньчжурского ореха. С тех пор благоустройство здесь не проводилось.

«По плану благоустройства все деревья будут сохранены. Вдоль аллеи уложат асфальтовое покрытие, установят парковые диваны, цветочные вазоны, выделят зоны для пешеходных прогулок. Специалисты также проведут реставрацию архитектурной композиции в память о жителях Осинников – ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, которая установлена на аллее. Рядом с монументом разместят стелы с именами ликвидаторов», - говорится о предстоящих работах на сайте правительства региона.

Город Осинники с населением около 42 тыс. человек находится на юге Кузбасса.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

 

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