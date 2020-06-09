В сибирских регионах снимают ряд «коронавирусных» ограничений

В ряде регионов Сибири постепенно снимают ограничения, введенные ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В Кемеровской области объявлено о смене режима функционирования медицинских учреждений.

Они возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок не более семи дней. При этом, разрешено размещение в палате не более двух человек. Питание больных и проведение всех медицинских манипуляций будет происходить в палате, отмечает сайт правительства региона.

Кроме того, в Кузбассе открываются расположенные на открытом воздухе детские развлекательные центры и аттракционы, за исключением надувных горок и батутов. С 15 июня возобновляют работу в штатном режиме отделы «Мои документы» МФЦ.

В Омской области с сегодняшнего дня возобновляется действие электронных транспортных карт. По данным пресс-службы правительства региона, неиспользованные за период со 2 апреля по 8 июня поездки сохранились и перенесены на последующие периоды в течение календарного года.

С 8 июня в Иркутской области отменена обязательная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов федерации или из-за рубежа.

Фото: официальный портал Иркутской области