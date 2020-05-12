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Для жителей Кузбасса открыли парки и магазины

Главная Общество
Кемерово
08:42 12 Мая 2020
режим, вирус, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в Кемеровской области снят ряд ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Об изменениях в режиме сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем обращении к жителям региона.

«С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами», – сказал он вчера.

По данным сайта кемеровского правительства, в области вновь разрешены занятия спортом на открытых стадионах и спортивных площадках. Открыты для любителей прогулок парки и бульвары. Но остался в силе запрет на отдых у воды. Кроме того, послабления не касаются тех муниципалитетов, где зарегистрирован высокий уровень заболеваемости. Это города Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа.

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая. Всего в регионе к утру 11 мая было выявлено 260 случаев заболевания COVID-19. Семь человек скончалось, 70 пациентов выздоровело.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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