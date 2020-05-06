Школьные выпускные балы в Кузбассе переносят на август

Выпускные школьные вечера в Кемеровской области пройдут не раньше августа. Решение об этом приняло руководство региона.

О переносе выпускных стало известно в ходе заседания областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Оно состоялось вчера.

«Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер – это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа», – сказал в ходе заседания губернатор Сергей Цивилев.

По данным властей региона, ЕГЭ в школах Кузбасса состоятся с 8 июня по 11 июля.

4 мая Сергей Цивилев объявил о том, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая.

«В Кузбассе ситуация относительно благополучная: у нас вирус распространяется не так быстро, как в большинстве регионов страны или в мире. Но опасность болезни от этого не снижается», - пояснил необходимость такого шага глава региона.

Ко вчерашнему дню в Кемеровской области было выявлено 180 случаев заболевания COVID-19. Четыре человек скончалось, 25 выздоровело.

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