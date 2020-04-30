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Около сотни новокузнецких автобусов не вышли на маршруты

Главная Общество
Кемерово
15:23 30 Апреля 2020
общество, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
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В крупнейшем по численности населения городе Кемеровской области Новокузнецке утром возник коллапс пассажирских транспортных перевозок. Сегодня на 12 маршрутов не вышло в общей сложности около 100 автобусов.

«Практически без общественного транспорта остался Заводской и Орджоникидзевский районы, проблемы испытывали жители Куйбышевского и Новоильинского районов. Ситуацию спасли перевозчики, которые работают по регулируемому тарифу, а также ряд частных перевозчиков, которые добросовестно продолжили работу», - сообщили в мэрии Новокузнецка.

По данным муниципальных властей, на маршруты отправлены дополнительные трамваи и троллейбусы. Кроме того, по решению кемеровского губернатора Сергея Цивилева в Новокузнецк переброшены автобусы из соседних городов и районов.

В мэрии подчеркивают, что владельцы автобусов предприняли этот шаг без официальных уведомлений. В отношении участвующих в акции перевозчиков «будут приняты меры в рамках договорных отношений, а также в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в сфере транспорта и защиты прав потребителей».

Причина фактической забастовки в сообщении мэрии не указывается. Директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что водители отказались выходить на маршрут из-за конфликта с властями, которые не стали обсуждать с перевозчиками вопросы предстоящей транспортной реформы в городе. По ее словам, мэрия предупредила перевозчиков о том, что в ближайшее время часть маршрутов будет ликвидирована.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка

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