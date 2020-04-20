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Два кузбасских храма закрыли на карантин после празднования Пасхи

Главная Общество
Кемерово
17:34 20 Апреля 2020
вирус, храм, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Два православных храма в Кемеровской области закрыты на карантин после проведения пасхальной службы. Карантин продлится 14 дней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Меры были приняты областным оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о храме Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского района Кузбасса и храме Александра Невского в областном центре.

«Причина закрытия: присутствие прихожан на пасхальных службах», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» пресс-службу правительства региона.

«Впереди главный христианский праздник, Пасха. В этом году мы встречаем его в сложное время. Призываю вас в этот светлый праздник молиться дома», - обращался к жителям Кемеровской области 16 апреля ее губернатор Сергей Цивилев.

На 20 апреля в Кузбассе зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. Шесть человек выздоровели, одна женщина умерла. Как писали Sibnovosti.ru, после ее смерти на 14-дневный карантин был закрыт храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где отпевали женщину.

Фото: pixabay.com

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