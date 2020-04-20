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Вновь ужесточены ограничительные меры в ряде кузбасских муниципалитетов

Главная Общество
Кемерово
09:04 20 Апреля 2020
вирус, губернатор, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области все организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых переведены на 14-дневный вахтовый режим работы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это решение властей региона относится к домам ребенка, домам престарелых и инвалидов, хосписам, психоневрологическим интернатам и т. д.

О новых мерах для сдерживания распространения COVID-19 руководство Кузбасса объявило вчера вечером. Они продиктованы изменением эпидемиологической ситуации в регионе. В Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе вновь приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также здесь временно приостановлена работа автосалонов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчисток.

«Ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений для всех регионов Кузбасса, кроме Кемерова и Новокузнецка. Сегодняшним распоряжением эти ограничения восстанавливаются в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса», - привел слова губернатора Сергея Цивилева сайт правительства региона.

К утру 19 апреля в инфекционных больницах Кузбасса находилось 34 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции – 1,6 тыс. человек.

Тем временем, в Новокузнецке началось строительство четырехэтажной инфекционной больницы. Она заменит инфекционную больницу №8, которая признана непригодной для эксплуатации. Завершить строительство планируется за полгода.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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