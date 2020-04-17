17 апреля
Кемерово
погода +11 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Заповедник в Кемеровской области завалило снегом

Главная Общество
Кемерово
15:30 17 Апреля 2020
рекорд, заповедник, снег
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Запасы снега в заповеднике «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области в этом году оказались самыми большими за последнее десятилетие. Исследования, давшие такой результат, проводились до конца марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участие в исследованиях приняли сотрудники «Кузнецкого Алатау» и новокузнецкого Сибирского государственного индустриального университет.

«Учеными зафиксирован 10-летний рекорд по объему снега и воды в нем… Установлено, что воды в снеге в среднем на треть больше, чем в прошлом году. Беспокойство вызывает приближающееся половодье – ледяные заторы на водоемах из-за теплой зимы в этом году практически отсутствуют», - высказывается опасение в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен на юге Кемеровской области. Его площадь превышает 400 тыс. га. Поскольку исследования запасов снега здесь проходят с 2011 года, можно говорить о поставленном снегом рекорде за все время наблюдений.

Фото: сайт ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау»

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В Кузбассе скончался зараженный COVID-19 пациент

В Кузбассе скончался зараженный COVID-19 пациент

17 Апреля 2020 г.
На карантин закрыты несколько больниц и храм
Новости Кемерово: Жителей Кузбасса не выпустят из региона

Жителей Кузбасса не выпустят из региона

15 Апреля 2020 г.
В регионе ужесточены правила самоизоляции
Новости Кемерово: Режим ЧС введен в кузбасских муниципалитетах из-за подземных пожаров

Режим ЧС введен в кузбасских муниципалитетах из-за подземных пожаров

14 Апреля 2020 г.
Возгорания зафиксированы в Новокузнецком районе и городе Киселевске
Новости Кемерово: Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

30 Марта 2020 г.
Ранее он возглавлял Бурятскую таможню
Новости Кемерово: Юбилей Кузбасса отметят серебряной монетой

Юбилей Кузбасса отметят серебряной монетой

27 Марта 2020 г.
Банк России выпустит ее тиражом 3 тыс. экземпляров
Новости Кемерово: Горнолыжный курорт Шерегеш завершит сезон к понедельнику

Горнолыжный курорт Шерегеш завершит сезон к понедельнику

27 Марта 2020 г.
Ранее фестиваль GrelkaFest перенесли на следующий год
Новости компаний
16/04
Зачем страховать жизнь при кредите
09/04
Кредит без лишних документов в Тинькофф
09/04
Как воспользоваться сервисом для кредита
09/04
Когда быстрые деньги - это плохо, а когда хорошо?
09/04
Особенности оформления страхования КАСКО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кузбасские угольщики уступают прошлогоднему графику

Кузбасские угольщики уступают прошлогоднему графику

16 Апреля 2020 г.
Снижение по итогам первого квартала составило 7,1 млн тонн
Новости Кемерово: Гендиректора кузбасской угольной компании подозревают в коммерческом подкупе

Гендиректора кузбасской угольной компании подозревают в коммерческом подкупе

13 Апреля 2020 г.
Фигурантом уголовного дела стал руководитель «ТопПрома»
Новости Кемерово: Для Новокузнецка закупят общественный транспорт на 2 млрд рублей

Для Новокузнецка закупят общественный транспорт на 2 млрд рублей

14 Апреля 2020 г.
Средств будут получены по федеральному проекту «Чистый воздух»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<