Заповедник в Кемеровской области завалило снегом

Запасы снега в заповеднике «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области в этом году оказались самыми большими за последнее десятилетие. Исследования, давшие такой результат, проводились до конца марта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участие в исследованиях приняли сотрудники «Кузнецкого Алатау» и новокузнецкого Сибирского государственного индустриального университет.

«Учеными зафиксирован 10-летний рекорд по объему снега и воды в нем… Установлено, что воды в снеге в среднем на треть больше, чем в прошлом году. Беспокойство вызывает приближающееся половодье – ледяные заторы на водоемах из-за теплой зимы в этом году практически отсутствуют», - высказывается опасение в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен на юге Кемеровской области. Его площадь превышает 400 тыс. га. Поскольку исследования запасов снега здесь проходят с 2011 года, можно говорить о поставленном снегом рекорде за все время наблюдений.

Фото: сайт ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау»