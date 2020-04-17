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В Кузбассе скончался зараженный COVID-19 пациент

Главная Общество
Кемерово
11:43 17 Апреля 2020
пациент, вирус, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровская область пополнила число российских регионов, где отмечены случаи смерти пациентов с COVID-19. Больной пневмонией умер в реанимационном отделении городской больницы в Белове, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый тест на коронавирус у этого пациента показал отрицательный результат. Но второй, посмертный, оказался положительным.

«По решению штаба городская больница Белова, Краснобродская городская больница (там первоначально лечился скончавшийся пациент - Sibnovosti.ru) и Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах», - сообщил о принятых мерах сайт правительства Кузбасса.

Кроме того, на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где отпевали скончавшегося пациента.

Вчера губернатор Сергей Цивилев сообщил о том, что режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 26 апреля. В регионе временно закрыты для посещения все парки, скверы и детские площадки, введен запрет на выезд из региона по личным нуждам, приостановлены массовые религиозные обряды и церемонии.

Фото: pixabay.com

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