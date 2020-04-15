Жителей Кузбасса не выпустят из региона

В Кемеровской области ужесточен режим самоизоляции. В числе новых ограничений – запрет жителям Кузбасса покидать регион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Сергей Цивилев внес изменения в распоряжение «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей. Распоряжение также обязывает кузбассовцев держать дистанцию не менее 1,5 м от других людей в общественных местах и транспорте, за исключением такси», - говорит о содержании изменений сайт правительства региона.

Губернатор также обратился к жителям области с просьбой провести Пасху дома и не посещать храмы.

В свою очередь, все прибывающие в регион теперь обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, прибывших из Москвы. Самоизоляцию можно проходить в обсерваторах, а также по месту прибытия (например, у родственников), но нельзя в гостиницах и общежитиях.

По данным областных властей на 14 апреля, в Кузбассе зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Три пациента с таким диагнозом выздоровело.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области