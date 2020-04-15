15 апреля
Кемерово
погода -1 °C
73.32
 
€ 80.12
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Жителей Кузбасса не выпустят из региона

Главная Общество
Кемерово
09:42 15 Апреля 2020
вирус, режим, выезд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области ужесточен режим самоизоляции. В числе новых ограничений – запрет жителям Кузбасса покидать регион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Сергей Цивилев внес изменения в распоряжение «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей. Распоряжение также обязывает кузбассовцев держать дистанцию не менее 1,5 м от других людей в общественных местах и транспорте, за исключением такси», - говорит о содержании изменений сайт правительства региона.

Губернатор также обратился к жителям области с просьбой провести Пасху дома и не посещать храмы.

В свою очередь, все прибывающие в регион теперь обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, прибывших из Москвы. Самоизоляцию можно проходить в обсерваторах, а также по месту прибытия (например, у родственников), но нельзя в гостиницах и общежитиях.

По данным областных властей на 14 апреля, в Кузбассе зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Три пациента с таким диагнозом выздоровело.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Режим ЧС введен в кузбасских муниципалитетах из-за подземных пожаров

Режим ЧС введен в кузбасских муниципалитетах из-за подземных пожаров

14 Апреля 2020 г.
Возгорания зафиксированы в Новокузнецком районе и городе Киселевске
Новости Кемерово: Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

30 Марта 2020 г.
Ранее он возглавлял Бурятскую таможню
Новости Кемерово: Юбилей Кузбасса отметят серебряной монетой

Юбилей Кузбасса отметят серебряной монетой

27 Марта 2020 г.
Банк России выпустит ее тиражом 3 тыс. экземпляров
Новости Кемерово: Горнолыжный курорт Шерегеш завершит сезон к понедельнику

Горнолыжный курорт Шерегеш завершит сезон к понедельнику

27 Марта 2020 г.
Ранее фестиваль GrelkaFest перенесли на следующий год
Новости Кемерово: Закрывают колонию строгого режима у кузбасского курорта Шерегеш

Закрывают колонию строгого режима у кузбасского курорта Шерегеш

26 Марта 2020 г.
Осужденных из ИК №4 переведут в другие исправительные учреждения региона
Новости Кемерово: Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме

Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме

18 Марта 2020 г.
Самое масштабное мероприятие для абитуриентов будет проходить в онлайн-формате
Новости компаний
09/04
Кредит без лишних документов в Тинькофф
09/04
Как воспользоваться сервисом для кредита
09/04
Когда быстрые деньги - это плохо, а когда хорошо?
09/04
Особенности оформления страхования КАСКО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кузбасс проведет продовольственные ярмарки несмотря на пандемию коронавируса

Кузбасс проведет продовольственные ярмарки несмотря на пандемию коронавируса

11 Апреля 2020 г.
Формат сделают локальным
Новости Кемерово: Гендиректора кузбасской угольной компании подозревают в коммерческом подкупе

Гендиректора кузбасской угольной компании подозревают в коммерческом подкупе

13 Апреля 2020 г.
Фигурантом уголовного дела стал руководитель «ТопПрома»
Новости Кемерово: У волейбольного кемеровского «Кузбасса» новый доигровщик

У волейбольного кемеровского «Кузбасса» новый доигровщик

10 Апреля 2020 г.
Александр Маркин выступал за московский и нижегородский клубы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<