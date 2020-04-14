Режим ЧС введен в кузбасских муниципалитетах из-за подземных пожаров

В Кемеровской области вновь зарегистрированы подземные пожары. В связи с этим режим ЧС введен в двух муниципалитетах – Новокузнецком районе региона и городе Киселевске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Горят отвалы отработанных горных пород в районе поселка Апанас в Новокузнецком районе и в выработке открытых горных работ ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» в Киселевске. В связи с этим губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Губернатор поручил разработать план мероприятий по ликвидации возгораний, определить объем работ, подготовить подъездные пути и площадки для техники, организовать мониторинг чистоты воздуха», - сообщил по итогам совещания сайт правительства Кузбасса.

Как писали Sibnovosti.ru, подземный пожар в районе закрытой угольной шахты стал проблемой для Киселевска и в прошлом году. Тогда его начали тушить в июле и закончили только в начале октября.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области