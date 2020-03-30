Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

Новым начальником Кемеровской таможни стал Андрей Полетаев. О назначении сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Сибирского таможенного управления, к своим новым обязанностям Андрей Полетаев приступил сегодня. До последнего времени уроженец Тульской области возглавлял Бурятскую таможню. На этом посту он прослужил почти ровно три года.

И. о. начальника Бурятской таможни в настоящее время является Саяна Ильина, следует из данных сайта Дальневосточного таможенного управления.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления