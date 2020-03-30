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Андрея Полетаева назначили начальником Кемеровской таможни

Главная Общество
Кемерово
16:07 30 Марта 2020
таможня, назначение, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым начальником Кемеровской таможни стал Андрей Полетаев. О назначении сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Сибирского таможенного управления, к своим новым обязанностям Андрей Полетаев приступил сегодня. До последнего времени уроженец Тульской области возглавлял Бурятскую таможню. На этом посту он прослужил почти ровно три года.

И. о. начальника Бурятской таможни в настоящее время является Саяна Ильина, следует из данных сайта Дальневосточного таможенного управления.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

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