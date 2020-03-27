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Юбилей Кузбасса отметят серебряной монетой

Главная Общество
Кемерово
17:56 27 Марта 2020
монета, юбилей, тираж
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2021 году Банк России выпустит к 300-летию промышленного освоения Кузбасса серебряную монету. Ее графический дизайн еще разрабатывается, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Номинал монеты – 3 рубля. По данным правительства Кемеровской области, тираж монеты из серебра 925-й пробы составит 3 тыс. экземпляров.

«Приобрести ее будет можно в банках в качестве памятного сувенира», - говорится в сообщении сайта правительства региона.

Напомним, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 300-летия Кузбасса.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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