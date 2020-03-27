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Горнолыжный курорт Шерегеш завершит сезон к понедельнику

Главная Общество
Кемерово
10:21 27 Марта 2020
курорт, сезон, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Кузбасский курорт Шерегеш приостановит свою работу с 30 марта в связи с распространением коронавируса. Впрочем, ранее курорт уже сообщал о том, что на этот день запланировано закрытие горнолыжного сезона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Согласно распоряжения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с 30.03.2020 юридические лица и индивидуальные предприниматели приостанавливают оказание услуг в сфере туризма на территориях горнолыжных комплексов», - говорится на сайте Шерегеша.

26 марта сайт курорта проинформировал о том, что Шерегеш работает в штатном режиме, а на 30 марта планируется закрытие зимнего сезона.

Традиционный для курорта фестиваль GrelkaFest ранее уже перенесли на 2021 год. Первоначально предполагалось, что массовый спуск горнолыжников и сноубордистов в купальниках состоится во второй половине апреля.

Фото: сайт курорта Шерегеш

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