Закрывают колонию строгого режима у кузбасского курорта Шерегеш

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш избавили от соседства с исправительной колонией строгого режима №4. Министерство юстиции РФ приняло решение ликвидировать это учреждение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В руководстве Кемеровской области настаивали на закрытии колонии в интересах горнолыжного курорта. По мнению губернатора Сергея Цивилева, режимное учреждение мешает нормальному развитию туристической зоны.

«В настоящее время в ИК №4 проводится индивидуальная работа с каждым сотрудником. Им предлагаются различные должности в других учреждениях УИС Кузбасса. Кроме того, предусмотрены выплаты, связанные с переездом в другой населенный пункт, компенсация за наем жилья», - отмечает сайт правительства региона со ссылкой на областное главное управление ФСИН.

Осужденные, отбывавшие наказание с видом на курорт, будут переведены в другие исправительные учреждения Кемеровской области.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш