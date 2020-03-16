Сибирские вузы временно переходят в онлайн

Школьникам из Сибири продлили каникулы, а студенты будут обучаться дистанционно. Учебные заведения СФО меняют программу из-за угрозы распространения коронавируса. Это необходимо для профилактики. Удаленное обучение применяют Новосибирской, и Томской областях, а также в Кузбассе, Красноярском крае и Хакасии.

Как долго обучение будет осуществляться на онлайн-платформах, неизвестно. Но преподаватели готовы обучать студентов в Сети.

Напомним, у двух жителей Кемеровской области подтвержден коронавирус нового типа. Также сообщается о первом зараженном в Красноярске. Всего в России зарегистрированы 63 случая инфицирования.