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Сибирские вузы временно переходят в онлайн

Главная Общество
Кемерово
14:07 16 Марта 2020
общество, вузы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Школьникам из Сибири продлили каникулы, а студенты будут обучаться дистанционно. Учебные заведения СФО меняют программу из-за угрозы распространения коронавируса. Это необходимо для профилактики. Удаленное обучение применяют Новосибирской, и Томской областях, а также в Кузбассе, Красноярском крае и Хакасии. 

Как долго обучение будет осуществляться на онлайн-платформах, неизвестно. Но преподаватели готовы обучать студентов в Сети. 

Напомним, у двух жителей Кемеровской области подтвержден коронавирус нового типа. Также сообщается о первом зараженном в Красноярске. Всего в России зарегистрированы 63 случая инфицирования.

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