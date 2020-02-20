Все праздничные дни будут рабочими для «Шерегеш-экспресса»

В предстоящие выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества и 8 Марта, туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать ежедневно. Об изменении расписания сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В выходные дни 24 февраля и 9 марта назначается курсирование туристического поезда «Шерегеш-экспресс». Таким образом, в период с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта уехать в популярный горнолыжный курорт Кузбасса можно будет ежедневно», - говорится в пресс-релизе Западно-Сибирской железной дороги.

Как писали Sibnovosti.ru, на этом экспрессе можно добраться из Новокузнецка на станцию Чугунаш – ближайшую к Шерегешу. Каждый его вагон, помимо прочего, оборудован креплениями для горнолыжного снаряжения.

Фото: сайт АО «Кузбасс-пригород»