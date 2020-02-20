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Жителям Кемерова предложено пять вариантов благоустройства городских территорий

Главная Общество
Кемерово
12:42 20 Февраля 2020
голосование, благоустройство, город
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове началось голосование по выборам территорий, которые будут благоустроены в 2020-2021 годах. Оно продлится до 25 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Голосование проходит в онлайн. Дизайн-проекты опубликованы на официальном сайте кемеровской мэрии. Проголосовать можно не более чем за два варианта. К голосованию допускаются горожане старше 14 лет.

Всего горожанам предложено пять вариантов: парк культуры и отдыха «Березовая роща», мини-скверы на проспекте Ленина, сквер на ул. Пионер, пешеходная зона ул. Кирова и пешеходная зона по нечетной стороне ул. Николая Островского. Пока больше всего голосов – 116 или почти 39% от числа поданных – у «Березовой рощи».

Благоустроительные работы будут выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: официальный сайт мэрии Кемерова

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