Жителям Кемерова предложено пять вариантов благоустройства городских территорий

В Кемерове началось голосование по выборам территорий, которые будут благоустроены в 2020-2021 годах. Оно продлится до 25 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Голосование проходит в онлайн. Дизайн-проекты опубликованы на официальном сайте кемеровской мэрии. Проголосовать можно не более чем за два варианта. К голосованию допускаются горожане старше 14 лет.

Всего горожанам предложено пять вариантов: парк культуры и отдыха «Березовая роща», мини-скверы на проспекте Ленина, сквер на ул. Пионер, пешеходная зона ул. Кирова и пешеходная зона по нечетной стороне ул. Николая Островского. Пока больше всего голосов – 116 или почти 39% от числа поданных – у «Березовой рощи».

Благоустроительные работы будут выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: официальный сайт мэрии Кемерова