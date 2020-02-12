Новокузнецких школьников отправляют по домам

Очередным городом в Сибири, где грипп и ОРВИ вмешались в график работы учебных заведений, стал Новокузнецк. Занятия в школах крупнейшего города Кемеровской области приостанавливаются с 13 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для учеников временно закрываются школы города и Новокузнецкого района Кузбасса. Соответствующий приказ издал комитет образования и науки мэрии Новокузнецка.

«С целью предупреждения массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ приказываю ввести ограничительные мероприятия (приостановить учебный процесс) в отношении всех общеобразовательных учреждений город в период с 13.02.2020 по 21.02.2020 включительно», - цитирует документ ТАСС.

По данным информагентства, во всех школах Кемерова, где за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла более чем на 39%, карантин был введен 10 февраля. В Кызыле ранее введенный карантин продлен до 17 февраля. В Чите, напротив, с 12 февраля ученики поэтапно возвращаются на занятия.

Фото: сайт органов местного самоуправления Кызыла