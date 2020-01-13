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В Кузбассе высадят 6,5 млн деревьев

Главная Общество
Кемерово
12:44 13 Января 2020
леса, посадка, план
Автор: Sibnovosti.ru
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В лесах Кемеровской области в этом году планируется высадить 6,5 млн деревьев. Если эти планы будут выполнены, результат 2019 года будет превзойден более чем на 30%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Посадки предполагается произвести на площади 1,8 тыс. га. Для сравнения, в прошлом году в регионе высадили 4,2 млн штук молодых хвойных деревьев.

По данным сайта правительства Кемеровской области, в 2019 году вырастили 4,9 млн штук стандартного посадочного материала (сеянцев с открытой корневой системой). Из них 2,9 млн сосен и 1,1 млн елей и 0,9 млн кедров.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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