В «Кузнецком Алатау» открыли избу шорского охотника

В экспозиции экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области появился новый экспонат. Это изба шорского охотника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это моя давняя мечта. Мы принципиально не рубили деревья, а привезли из леса сухой кедр. На срезе насчитали 300 годовых колец», - процитировал официальный сайт мэрии города Междуреченска директора заповедника Алексея Васильченко.

Как отметили в «Кузнецком Алатау», с приходом русских поселенцев местные шорцы постепенно переняли часть их культуры и быта, поэтому уже к концу XIX века шорские охотники также строили охотничьи избы и заимки. Представители этого народа приняли участие в открытии нового объекта заповедника. В избе есть нары, орудия охоты и печь. Посетителям будут предлагать чай из ароматных трав.

В экоцентре «Кузнецкого Алатау» ранее были построены вольеры с животными и центр реабилитации птиц «Крылья».

Фото: официальный сайт мэрии Междуреченского городского округа