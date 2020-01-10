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В новогоднем Шерегеше резко выросло число гостей

Главная Общество
Кемерово
12:09 10 Января 2020
курорт, туристы, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш в новогодние праздники отдохнуло в общей сложности 131 тыс. человек. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новый год на горе Зеленой встретило, по данным сайта администрации региона, 10 тыс. гостей. Максимальное же их число было зафиксировано 8 января – 17 тыс.

К сожалению, не обошлось без инцидентов. Как сообщил сайт Шерегеша, в ночь на 30 декабря здесь загорелось трехэтажное здание Alaska Guest House. Причиной пожара стало, по предварительным данным, нарушение правил эксплуатации камина. Пострадало двое мужчин, которые отказались от госпитализации.

В декабре 2019 года Ростуризм и администрация Кузбасса заключили соглашение о софинансировании строительства инженерных сетей курорта. Российская Федерация выделит на эти цели 485,55 млн руб. Строительство будет начато в 2020 году, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

 

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