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Рекордное число Дедов Морозов прошло по улицам Кемерова

Главная Общество
Кемерово
11:21 27 Декабря 2019
парад, рекорд, дед
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове прошел парад Дедов Морозов. Более тысячи его участников прошли от западной трибуны стадиона «Химик» до площади Советов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По числу Дедов Морозов парад в столице Кузбасса оказался крупнейшим в истории РФ. Всего насчитали 1 279 участников. В связи с этим был зафиксирован рекорд, который внесут в Книгу рекордов России.

Парад Дедов Морозов стал частью праздника «В Новый год вместе». Для горожан выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин совместно с воспитанниками СШ №6. Кроме того, в программе праздника состоялись шоу кузбасского Деда Мороза, хоккей на валенках и т. д.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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