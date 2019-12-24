Экс-начальник кузбасских спасателей не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерове сегодня началось рассмотрение дела бывшего начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева. Процесс по делу, возбужденному после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», идет в Центральном райсуде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 (халатность) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество). По версии следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не предприняли необходимых мер. Их халатность якобы привела к человеческим жертвам во время пожара в ТРЦ 25 марта 2018 года.

Кроме того, Александр Мамонтов, по данным следствия, присвоил 1,9 млн руб., которые были начислены в виде зарплаты лицам, фиктивно трудоустроенным в управление. А Григорий Терентьев - 48 тыс. руб., выделенных ему для проезда к месту отдыха.

В первый день процесса оба свою вину не признали.

«Мне неясно, как и кем мне была передана информация о якобы выявленных нарушениях в ТРЦ. Всё это взяли и привязали к трагедии», - процитировало экс-начальника областного главного управления МЧС информагентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вину по каждому эпизоду не признаю. Мне непонятно, что я не сделал, утверждая план проверок на 2018 год, и каким образом вручение предписания об устранении нарушений за неделю до пожара помогло бы избежать последствий», - заявил, в свою очередь, Григорий Терентьев.

Напомним, на пожаре погибло 60 человек, включая 37 детей.

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