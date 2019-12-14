Новокузнецк и Екатеринбург свяжут прямые рейсы

Первый прямой рейс в Новокузнецк из екатеринбургского аэропорта Кольцово откроют 4 января. Полеты запускает авиакомпания UVT Aero на самолетах Bombardier CRJ-200 - они рассчитаны на 50 пассажиров.

Время в пути из Екатеринбурга в Новокузнецк и обратно составит 2 часа 30 минут. Новый рейс станет транзитным для пассажиров, которые летят из Казани в Новокузнецк. Пересадка в Кольцово составит один час, рассказали в воздушной гавани Екатеринбурга.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что власти Кемеровской области планируют открыть прямое авиасообщение между Новокузнецком и Томском. Полеты могут стартовать уже в 2020 году.