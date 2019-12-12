Родственники погибших в кемеровской «Зимней вишне» получат еще 118 млн рублей

АО «Кемеровский кондитерский комбинат» выплатит 30 родственникам погибших на пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» 118 млн руб. О решении Рудничного районного суда города Кемерово сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Комбинат является собственником ТРЦ, снесенного после пожара. Решение суда, отмечает «Интерфакс-Сибирь», основано на Градостроительном кодексе, согласно которому собственник, допустивший нарушения требований безопасности, обязан выплатить компенсацию до 3 млн руб. родственникам погибшего человека.

Представитель общественного центра помощи пострадавшим в «Зимней вишне» сообщила информагентству, что на рассмотрении находится еще несколько дел, следующее заседание пройдет 30 декабря.

Ранее родственникам погибших и пострадавшим было выплачено порядка 0,5 млрд руб., в том числе из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек. Как писали Sibnovosti.ru, бывшего руководителя «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского задержали в Польше в марте этого года.

Фото: сайт администрации Кемеровской области