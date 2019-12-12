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Новокузнецк получил передвижную экологическую лабораторию

Главная Общество
Кемерово
11:10 12 Декабря 2019
воздух, проект, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Анализировать качество воздуха в крупнейшем городе Кузбасса Новокузнецке будет специальная экологическая передвижная лаборатория. Ее получил центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, система полностью автономна, ее компоненты позволяют работать как от внешней электросети, так от бензогенератора и бортового аккумулятора.

«С помощью современного оборудования можно узнавать данные о концентрации 27 веществ, измерять температуру воздуха и его влажность, значения атмосферного давления, скорость и направление ветра. Пробы воздуха собираются на поглотительные приборы, сорбционные трубки и фильтры. Готовность первых данных – уже спустя 20 минут», - отмечается на сайте ведомства. 

В дальнейшем такие лаборатории будут работать в каждом городе, который участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Как сообщали Sibnovosti.ru, всего таких городов 12. Почти половина из них находится в Сибири - Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Федеральный проект «Чистый воздух» призван снизить уровень загрязнения воздуха здесь до 20%.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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