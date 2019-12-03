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В Кемерове объединили диагностический центр и городскую больницу №1

Главная Общество
Кемерово
16:54 3 Декабря 2019
общество, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Кемерова подписал распоряжение о слиянии диагностического центра и городской больницы №1. Реорганизация займет около полугода, после чего учреждения будут официально объединены. Власти обещают сохранить все виды деятельности и услуги обоих медицинских учреждений, а также добавить новые подразделения.

«В ближайшее время медикам предстоит подготовить объединенный Устав, а также сведения об имуществе и всех обязательствах обоих медицинских учреждений. Все документы должны быть предоставлены на согласование в областной департамент охраны здоровья населения и комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области», - сообщили на сайте городской администрации.

Преемником прав и обязанностей объединенных медицинских учреждений станет диагностический центр, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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