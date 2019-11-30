Шоссе в Кемерово назовут именем космонавта Алексея Леонова. Такое решение принял Кемеровский городской Совета народных депутатов.

Ранее именем легендарного космонавта был назван кемеровский аэропорт. «Шоссе имени Леонова» станет участок дороги от аэропорта до улицы Терешковой.

Алексей Леонов - первый в истории человек, который вышел в открытый космос. Это случилось в марте 1965 года. Он скончался в возрасте 85 лет 11 октября этого года. Похоронен в Подмосковье - на Федеральном военном мемориальном кладбище.