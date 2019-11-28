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Поезд из Бишкека не доедет до Новокузнецка

Главная Общество
Кемерово
09:24 28 Ноября 2019
киргизия, поезд, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
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Пассажирский поезд, следующий из столицы Киргизии Бишкека в Новокузнецк, в этом году изменит конечную станцию. Он будет прибывать в Новосибирск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Изменение маршрута произойдет с 16 декабря 2019 года по местному времени, или с 15-го по московскому. По данным «Интерфакс-Сибирь», по территории России поезд, по-прежнему, будет следовать через города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, но после станции Алтайская продолжит путь по Новосибирской области. Здесь остановки предусмотрены в городах Черепаново, Искитим, Бердск, а также на станциях Сеятель и Новосибирск-Главный.

В сообщении информагентства отмечается также, что в Казахстане добавится стоянка на станции Кошкентал.

Фото: электронный справочник 2ГИС

 

 

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